خلال النصف الأول من السنة.. مبيعات “سامسونغ” تمثل 20 بالمائة من صادرات كوريا الجنوبية

شكلت المبيعات الخارجية لشركة “سامسونغ للإلكترونيات”، 20 بالمائة من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية، خلال النصف الأول 2019.

وقالت وكالة يونيهاب، أمس الأحد، إن مبيعات عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي، بلغت 75.2 تريليون وون (62 مليار دولار) في النصف الأول 2019.

واستحوذت المبيعات الخارجية للشركة، على 20.6 بالمئة من إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، البالغ إجماليها 259.5 مليار دولار.

ووفق البيانات المالية، بلغ نصيب المبيعات الخارجية لشركة سامسونغ، 86 بالمئة من إجمالي مبيعاتها.

ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة لحكومة البلاد، إلى رقم قياسي في النصف الأول 2019، عند 7.86 مليارات دولار، بزيادة 19.7 بالمئة على أساس سنوي.