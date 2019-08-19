اليمن : توترات عدن تؤجل قمة لتشكيل حكومة جديدة

دبي ـ رويترز : قالت 3 مصادر يمنية إن التوترات في مدينة عدن جنوب اليمن أدى إلى إرجاء قمة مزمعة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية.

وكانت السعودية قد دعت لعقد الاجتماع بعد أن سيطرت قوات انفصالية في العاشر من أغسطس على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة اليمنية في المدينة الساحلية الجنوبية التي تمثل المقر المؤقت لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وقال مسؤول يمني طلب عدم نشر اسمه “طُرح اقتراح تشكيل حكومة جديدة والتحالف يؤيده لكن ضم المجلس الانتقالي الجنوبي مرتبط بانسحابه الكامل أولا”.

وقال المسؤول إن هادي، قد يتم تحييده إذا ما اختير نائب جديد له ، وامتنع التحالف عن التعليق على الأمور غير العسكرية. ولم يرد رد من وزارتي الخارجية أو المكاتب الإعلامية الحكومية في السعودية والإمارات.وقالت المصادر إن القوات الجنوبية ترفض حتى الآن الانسحاب من المعسكرات في الوقت الذي انسحبت فيه من المؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذ أنها تعتقد أن ذلك سيضعف موقفها.

وقالت حكومة هادي إنها لن تشارك في المحادثات إلى أن ينتهي “الانقلاب” ويشهد اليمن جمودا في الوضع العسكري منذ سنوات حيث يسيطر أنصار الله على العاصمة صنعاء ومعظم المراكز العمرانية الكبرى في الصراع الذي سقط فيه عشرات الآلاف من القتلى ودفع اليمن إلى شفا المجاعة.

وقد جدد الصراع توترات قديمة بين شمال اليمن وجنوبه اللذين كانا دولتين منفصلتين حتى العام 1990.