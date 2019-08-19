سفارة جمهوية أفغانستان الإسلامية بمسقط تقيم حفل استقبال بمناسبة يوم الاستقلال المائة لبلادها

كتب ـ محمد السعيدي:

أقامت مساء أمس سفارة جمهوية أفغانستان الإسلامية بمسقط حفل استقبال بمناسبة يوم الاستقلال المائة لبلادها وذلك بقاعة جبرين بفندق الأنتركونتيننتال مسقط.

حضر الحفل عدد من المسئولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وجمع كبير من المدعوين وكان في مقدمة مستقبليهم سعادة السفير الأفغاني المعتمد لدى السلطنة.

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