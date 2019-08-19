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2019-08-19 | 23:09
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اضافة فقرات جديدة بعقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.
وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، ان "اتحاد الكرة عقد اجتماعاً من اجل حسم مستقبل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات لبطولة غرب آسيا".
وا ضح ان "الاتحاد قرر اضافة عدة فقرات مهمة بعقد كاتانيتش وفي حال وافق عليها سيتم تجديد عقد المدرب لموسم اخر".
ومن المقرر حسم مستقبل كاتانيتش خلال الايام القليلة النقبلة بعد الاجتماع مع المدرب واطلاعه على الفقرات الجديدة بالعقد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. اتحاد الكرة يضيف عدة فقرات بعقد كاتانيتش ويؤجل حسم مستقبله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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