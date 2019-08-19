رسمياً.. اتحاد الكرة يضيف عدة فقرات بعقد كاتانيتش ويؤجل حسم مستقبله

وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً بفندق بغداد، مساء اليوم الاثنين، من اجل حسم مستقبل المدرب مع اسود الرافدين.

وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني في حديث للسومرية نيوز، ان "اتحاد الكرة عقد اجتماعاً من اجل حسم مستقبل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات لبطولة غرب آسيا".



وا ضح ان "الاتحاد قرر اضافة عدة فقرات مهمة بعقد كاتانيتش وفي حال وافق عليها سيتم تجديد عقد المدرب لموسم اخر".

ومن المقرر حسم مستقبل كاتانيتش خلال الايام القليلة النقبلة بعد الاجتماع مع المدرب واطلاعه على الفقرات الجديدة بالعقد.