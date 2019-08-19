هل تخطط قطر وإسرائيل لإخلاء قطاع غزة من سكانه؟

كشفت مصادر إسرائيلية عن خطة لتشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة إلى دولة ثالثة عبر مطار إسرائيلي، بالتزامن مع وصول السفير لدى وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي إلى قطاع غزة يوم الخميس.

ونقلت القناة (13) الإخبارية الإسرائيلية، مساء الإثنين، على لسان مصدر سياسي إسرائيلي أن "إسرائيل تعمل على تشجيع الهجرة من قطاع غزة".

وأضاف المصدر ذاته، المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته إلى أوكرانيا، "هناك نية لفتح مطار في جنوبي البلاد يمكن للمهاجرين من غزة الوصول إليه بغرض الهجرة في حال وجدت دولة ثالثة على استعداد لاستيعابهم".

ودرجت العادة على أن يلتقي العمادي المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتل أبيب قبل انتقاله إلى غزة.

ويعيد كشف هذا المخطط ما كانت مصادر إسرائيلية كشفته العام الماضي عن محادثات قطرية-إسرائيلية لاستخدام ممر في أحد المطارات الإسرائيلية بتمويل قطري لنقل فلسطينيين من غزة إلى العاصمة القطرية الدوحة ومنها إلى دولة ثالثة.

Advertisements

وأقر العمادي، آنذاك، بأن إسرائيل طرحت هذا الاقتراح عليه دون أن يشير إلى النتائج.





وفي التفاصيل فإن المصدر السياسي الإسرائيلي أشار إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية العام الماضي على افتتاح مطار في الجنوب ينقل إليه المهاجرون من غزة في حافلات على أن يهاجروا من هناك إلى دول في العالم.

ولكنه استدرك "تواصلت إسرائيل مع دول عدة بغرض قبول المهاجرين ولكن حتى الآن لم توافق أي دولة على التعاون".

وجاء الكشف عن هذا المقترح مباشرة بعد إعلان القناة الإسرائيلية وصول السفير القطري محمد العمادي إلى غزة يوم الخميس.

وتعول إسرائيل على قطر في تعزيز الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، بحسب أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه.

وكثيرا ما قال مسؤولون إسرائيليون: "إنهم يتمنون التخلص من سكان غزة الذين يزيد عددهم عن 1.9 مليون نسمة".