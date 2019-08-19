البشير في قفص الاتهام.. نهاية زمن الكيزان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البشير داخل قفص الاتهام.. عقود من السلطة جلبت الويل للسودانيين تبخرت لحظة مثوله أمام المحكمة التي عقدت في العاصمة الخرطوم، بتهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام المال العام.

ظهور البشير في المحكمة هو الثاني منذ أن تم عزله في 11 من أبريل، بعد أن ظهر لأول مرة أثناء اقتياده من سجن كوبر إلى مقر النيابة العامة لمكافحة الفساد لتوجيه تهم عدة له تندرج تحت إطار "الثراء الحرام".

القضاء السوداني أمر بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول عمر بشير إلى الـ25 من أغسطس الجاري، وللمصادفة تأتي جلسة المحاكمة المنعقدة بعد يوم من توقيع الانتقالي السوداني اتفاقا تاريخيا مع قوى المعارضة، يكتب به عهدا جديدا بعنوان "السودان بلا كيزان"