واشنطن تثمن قرار البحرين بالانضمام لحماية الملاحة الدولية

ثمن قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، الإثنين، قرار البحرين الانضمام إلى بريطانيا والولايات المتحدة للحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتهدئة التوترات الإقليمية

وأضاف ماكينزي في بيان له، أن الهجمات الأخيرة على الناقلات في مضيق هرمز وخليج عُمان هي مشكلة تتطلب حلا دوليا.

وتابع: التدفق الحر للتجارة في جميع الممرات المائية الدولية هو ركيزة الاقتصاد العالمي.

وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

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جاء ذلك استقبال الملك حمد بن عيسى الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يقوم بزيارة رسمية إلى البحرين.

وأشاد العاهل البحريني بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي لا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، منوها بجهود ماكينزي لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجال العسكري والدفاعي.

وأكد أن البحرين تقدر هذا الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية في الوقوف مع دول الخليج العربي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة وردع التهديدات التي تواجهها.

وشدد على أن هذا الموقف لطالما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن البحرين ستقوم بدورها مع الأشقاء والحلفاء في هذا العمل المشترك لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.