التحالف يبدأ عملية نوعية ضد أهداف عسكرية حوثية في صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الإثنين، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية في العاصمة صنعاء.

وطالب التحالف في بيان، المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، خوفا على حياتهم.

وكانت مقاتلات التحالف العربي دكت في وقت سابق الإثنين، معسكرا تابعا لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا شرق محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقال بيان لمحور كتاف بالجيش اليمني: "إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بـ5 غارات معسكرا تدريبيا لمليشيا الحوثي في مركز مديرية كتاف".



واستهدفت الغارات مقاتلين كانت مليشيا الحوثي تستعد للدفع بهم إلى الجبهات الحدودية، قبيل أن تباغتهم إحدى مقاتلات التحالف وتدكهم؛ ما خلف عشرات القتلى والجرحى.

