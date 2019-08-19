مقتل 13 حوثيا بنيران الجيش اليمني في حجة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مساء الإثنين، مقتل 13 عنصرا حوثيا في معارك بمحافظة حجة، شمالي غرب البلاد.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن قوات الجيش الوطني تمكنت بإسناد التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في مديرية حرض بحجة".
ووفقا للمصدر، فتمكن الجيش الوطني من تحرير منطقة "كرس اليماني" في قلب مديرية حرض.
وساندت مقاتلات التحالف العربي المعارك على الأرض، حيث استهدفت بغارات عدة مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي في المواقع المحيطة بالكرس وسط حرض.
وأسفرت المعارك والغارات عن مقتل 13 عنصرا من مليشيات الحوثي إلى جانب عدد من الجرحى، فضلا عن تدمير آليات عسكرية مختلفة، حسب المصدر.
وفي وقت سابق الإثنين، شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 10 غارات جوية استهدفت معسكرا تدريبيا وغرفة عمليات للمليشيا الانقلابية في مديرية كتاف بصعدة.
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