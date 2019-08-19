محاكمة البشير وانقلاب أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة: البشير يمثل أمام المحكمة لأول مرة منذ عزله، وانقلاب سياسي.. أردوغان يعزل 3 رؤساء بلديات منتخبين، وإيران مستعدة لقبول وساطة بشأن الاتفاق النووي، وقاعدة تركية جديدة في قطر.. لهث وراء وهم العثمانية، و"الحرية والتغيير" بالسودان تحدد ممثليها بـ"السيادي".



أما في الاقتصاد فتطالعون: شركات البتروكيماويات الكورية الجنوبية تنهي التعامل مع إيران، وتركيا تفرض زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ومخاوف بريكست تقفز بصفقات البيع في سوق العقار البريطاني.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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