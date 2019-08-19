الان تتابع التحالف يستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
استهدف تحالف دعم الشرعية، مساء الإثنين، مواقع حوثية عسكرية في صنعاء.
وناشد التحالف المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في العاصمة اليمنية.
وفي وقت سابق اليوم، دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.
وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.
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