الان تتابع القيادة المركزية الأميركية: الاعتداء على الناقلات في مضيق هرمز مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:06 م, 19 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 قالت القيادة المركزية الأميركية، إن الاعتداء على الناقلات في مضيق هرمز مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا. وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية: “نقدر قرار البحرين بالانضمام إلى بريطانيا والولايات المتحدة للحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتهدئة التوترات الإقليمية.

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