دفاع تركيا: مقتل 3 مدنيين بقصف جوي تعرض له الرتل العسكري التركي بسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين في غارة جوية سورية استهدفت رتلا عسكريا ​تركيا​ كان في طريقه إلى مركز المراقبة التاسع شمال غربي ​سوريا​"، موضحةً أن "الهجوم انتهك اتفاقات ​أنقرة​ وتعاونها مع ​روسيا​، مشيرة إلى أن تركيا أبلغت روسيا مسبقا بشأن القافلة".

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