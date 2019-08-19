الأسهم الأميركية ترتفع بفضل تفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي

ارتفعت ​الأسهم الأميركية​ اليوم حيث هدأت التقارير عن جهود تحفيزية في ​الصين​ و​ألمانيا​ المخاوف من تباطؤ حاد في ​الاقتصاد العالمي​ بعدما تأججت الأسبوع الماضي مع تراجع عوائد السندات.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 249.58 نقطة بما يعادل 0.96 بالمئة ليصل إلى 26135.59 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 34.88 نقطة أو 1.21 بالمئة مسجلا 2923.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 106.82 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 8002.81 نقطة.