أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن "نائب الأمير القطري الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني بحث مع قائد ​القيادة​ المركزية للقوات المسلحة الأميركية الجنرال، كينيث ماكينزي، العلاقات العسكرية بين البلدين كما تم تناول أبرز المستجدات في المنطقة" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير قطر بحث مع قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية العلاقات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.