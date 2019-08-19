أعلن موقعا "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الإجتماعي أن السلطات الصينية استخدمت نحو ألف حساب "تويتر" وبمقدار أقل صفحات على "فيسبوك"، لضرب مصداقية المتظاهرين الداعمين للديمقراطية في هونغ كونغ والعمل على تقسيمهم.
وأعلن موقع تويتر أنه علق 986 حسابا "كانت تعمل بشكل منسق في إطار عملية تدعمها الدولة الصينية لضرب شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية".
من جهته قال موقع "فيسبوك" أنه ألغى للأسباب نفسها سبع صفحات وحسابات ثلاث مجموعات "لأشخاص مرتبطين بحكومة بكين".
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر وفيسبوك يعلنان اغلاق مئات الحسابات الصينية التي تعمل ضد التحركات في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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