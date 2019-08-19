تويتر وفيسبوك يعلنان اغلاق مئات الحسابات الصينية التي تعمل ضد التحركات في هونغ كونغ

أعلن موقعا "​تويتر​" و"​فيسبوك​" للتواصل الإجتماعي أن ​السلطات الصينية​ استخدمت نحو ألف حساب "تويتر" وبمقدار أقل صفحات على "فيسبوك"، لضرب مصداقية المتظاهرين الداعمين للديمقراطية في ​هونغ كونغ​ والعمل على تقسيمهم.

وأعلن موقع تويتر أنه علق 986 حسابا "كانت تعمل بشكل منسق في إطار عملية تدعمها ​الدولة​ الصينية لضرب شرعية المتظاهرين ومواقفهم السياسية".

من جهته قال موقع "فيسبوك" أنه ألغى للأسباب نفسها سبع صفحات وحسابات ثلاث مجموعات "لأشخاص مرتبطين ب​حكومة​ بكين".