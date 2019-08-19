مقتل 10 جنود بهجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

أعلن جيش ​بوركينا فاسو​ أن "متشددين مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 10 جنود وأصابوا عددًا آخر في هجوم على وحدة عسكرية شمال البلاد".

وشنّ متشددون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص وشردت أكثر من 150 ألف شخص مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل.