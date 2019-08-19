التحالف العربي يشن هجمات على أهداف عسكرية للحوثيين في صنعاء

نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن قياة ​التحالف العربي​ في ​اليمن​، أنه "بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في ​صنعاء​". وأشار التحالف الى "أننا بدأنا استهداف المواقع العسكرية التابعة للحوثيين".

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