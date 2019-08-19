ريفي: لا يجوز بقاء النفايات بطرقاتنا وطلبت إعلان حالة طوارىء بيئية بالشمال

أكد الوزير السابق ​أشرف ريفي​ أنه "لا يجوز أن تبقى ​النفايات​ في طرقاتنا ولا نتعاون مع ​وزارة البيئة​ لاننا لا نثق بالسلطة المركزية"، مشيراً إلى أن "المواطنين فقدوا الثقة بكل السياسيين ونحن أمام معضلة كبرى ولنعلن حال طوارئ بيئية في ​الشمال​ إذ من غير المقبول وجود النفايات في شوارع ​طرابلس​ والشمال والموضوع ليس طائفياً".

وفي حديث تلفزيوني، دعا ريفي إلى "إعطاء الصلاحية للبلديات لإيجاد الحل السريع ل​مشكلة النفايات​"، مشيراً إلى أن "تربل منطقة اسلامية ومسيحية ومن حاول تحريك الغرائز الطائفية مخطئ جداً"، مؤكداً أنه "لا شك اننا امام معضلة كبرى وقد تحدثت الى النائب طوني فرنجية وطلبت اعلان حالة طوارئ بيئية واليوم هناك فقدان ثقة من المواطنين بكل الطبقة السياسية ومتعاطف مع اهالينا في زغرتا والضنية والكورة وموضوع النفايات ليس طائفيا فنحن نتشارك فيه على سطح الأرض".