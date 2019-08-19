حنكش: اليوم هناك حل للنفايات بالذهاب الى سلسلة الجبال الشرقية

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ الى ان الحكم استمرارية ووزير البيئة السابق كان من نفس الفريق السياسي، والى متى الشعب سيبقى يتحمل الوضع القائم؟ و​نواب المتن​ لن يقبلوا ان يتم توسيع المطمر في ​برج حمود​، والسلطة التي وعدت برقابة عالمية اين هي الان؟ وماذا فعلت السلطة منذ 4 سنوات الى الان؟

واكد حنكش في حديث تلفزيوني، ان الكتائب قدمت العديد من الحلول، والناس مسؤولة عن الفرز حين يكون هناك خطة فرز، واليوم هناك حل للنفايات بالذهاب الى ​سلسلة الجبال الشرقية​. واعتبر انه لا يقنعنا احد اننا عاجزون عن ايجاد حلول للنفايات والكهرباء وغيرها، والجميع يعرف الحلول.