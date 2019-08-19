حنكش: اليوم هناك حل للنفايات بالذهاب الى سلسلة الجبال الشرقية

اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش الى ان الحكم استمرارية ووزير البيئة السابق كان من نفس الفريق السياسي، والى متى الشعب سيبقى يتحمل الوضع القائم؟ ونواب المتن لن يقبلوا ان يتم توسيع المطمر في برج حمود، والسلطة التي وعدت برقابة عالمية اين هي الان؟ وماذا فعلت السلطة منذ 4 سنوات الى الان؟
واكد حنكش في حديث تلفزيوني، ان الكتائب قدمت العديد من الحلول، والناس مسؤولة عن الفرز حين يكون هناك خطة فرز، واليوم هناك حل للنفايات بالذهاب الى سلسلة الجبال الشرقية. واعتبر انه لا يقنعنا احد اننا عاجزون عن ايجاد حلول للنفايات والكهرباء وغيرها، والجميع يعرف الحلول.
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