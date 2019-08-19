مقتل أكثر من 10 جنود في هجوم لمسلحين على جيش بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو - (د ب ا)
لقى ما لايقل عن عشرة جنود وأصيب كثيرون في هجوم شنه مسلحون شمال بوركينا فاسو.
جاء ذلك في بيان اصدره الجيش اليوم الاثنين،بحسب موقع بوركينا 24.
وقال البيان أن الهجوم استهدف الكتيبة العسكرية كوتوجو في اقليم سوم بمنطقة الساحل شمال بوركينا فاسو.
واضاف البيان أنه ردا على الهجوم ،قام الجيش بعملية جوية وبرية واسعة النطاق ، اسفرت عن تحييد العديد من المهاجمين.
ولم تعلن اية جهة مسؤوليتها عن الهجوم .
كان مسيحيون وكنائسهم قد تعرضوا لهجمات في شهري ابريل ومايو الماضيين شمال البلاد.
وتشن هجمات في بوركينا فاسو جماعات جهادية، بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء لكبرى.
واسفرت الهجمات التي شنها مسلحون شمال البلاد وشرقه، والعاصمة ومناطق أخرى عن سقوط حوالي 350 قتيلا منذ 2015.
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