العراق / الإطاحة بأحد أمراء داعش المقرّبين من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم، الاثنين 19 أوت 2019، الإطاحة بأحد المقربين من زعيم عصابات داعش الارهابية المدعو ابو بكر البغدادي في محافظة الانبار غرب البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، "بعملية إستخبارية نوعية تميزت بالجرأة والتخطيط السليم نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 29 تمكنت من الإطاحة بأحد أبرز الارهابيين في هيت بالأنبار".
وأضاف البيان أن "الإرهابي يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع هيت قبل التحرير ويعد أحد الارهابيين المقربين لـ"ابو بكر البغدادي" وهو والد لعدد من الإرهابيين حيث تم قتل ابنائه من قبل الاجهزة الامنية فيما قام الآخر بتفجير نفسه بعملية انتحارية بينما هرب الآخر إلى خارج البلد بعد إصابته بأحد معارك التحرير".
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