بسبب تردّي الوضع الأمني، التشيك تُغلق سفارتها في ليبيا

وكالات- أغلقت وزارة الخارجية التشيكية سفارتها في طرابلس بسبب تردي الوضع الأمني، مؤكدة تولى السفارة التشيكية في تونس جدول الأعمال المقرر الذي سيتم تعزيزه للوفاء بهذه الالتزام.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا الإجراء يأتي بسبب الوضع الأمني في البلاد، حيث نقلت السفارة عملها فعليًا إلى تونس منذ افريل 2015، مع إبقائها على عمل جزئي في العاصمة طرابلس.

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وأكدت الخارجية في بيانها أنه لا يوجد أي احتمال فوري لتحسن الأوضاع في طرابلس وعليه سيتم إغلاق السفارة .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد دعا خلال مباحثات أجراها إبّان زيارته إلى براغ مطلع العام الجاري، الشركات التشيكية للعمل في ليبيا، وفتح قنوات للتعاون مع القطاع الخاص في عمليات الإعمار وإعادة البناء ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.