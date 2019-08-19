السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من استهداف المطارات المدنية

حذرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، من الهجمات المتكررة على مرافق الطيران المدني، معبرة

عن قلقها المتزايد من هذه الهجمات.

وقالت السفارة في بيان نشر على مواقع

التواصل الاجتماعي، إن الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية.

وقال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند: "نرى خطرا كبيرا وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية".