السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من استهداف المطارات المدنية

حذرت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، من الهجمات المتكررة على مرافق الطيران المدني، معبرةعن قلقها المتزايد من هذه الهجمات.
وقالت السفارة في بيان نشر على مواقعالتواصل الاجتماعي، إن الهجمات قد تكون لها عواقب كارثية.
وقال السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند: "نرى خطرا كبيرا وعواقب كارثية في تصاعد الهجمات على المطارات المدنية".
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