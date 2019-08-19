إيرلندا الشمالية تكشف عن انفجار استهدف الشرطة على الحدود مع أيرلندا

كشفت شرطة إيرلندا الشمالية عن تفجير عبوة قرب الحدود مع أيرلندا، وأفادت بأن هدف التفجير كان استدراج وقتل أفراد من الأمن كانوا يتحققون من بلاغ كاذب في مكان قريب

ونجوا بأعجوبة.

وقال: ستيفن مارتن نائب قائد الشرطة: "على الرغم من أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية، أجزم بأنها

كانت محاولة متعمدة لاستدراج الشرطة والزملاء في وحدة تفكيك القنابل إلى المنطقة لقتلهم".

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بأن عبوة مثيرة للريبة وضعت في منطقة كاونتي فيرمانه التي تبعد كيلومترات قليلة عن الحدود في ساعة متأخرة من مساء الأحد.