السفير السعودي يستقبل أعضاء بعثة نادي القصيم "للأشخاص ذوي الإعاقة"

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بمقر السفارة اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي "الأشخاص ذوي الإعاقة" بمنطقة القصيم الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب، وأعضاء بعثة النادي التي تزور مصر حاليًا لإقامة معسكر إعدادي.

ورحّب السفير نقلي بزيارة بعثة النادي لسفارة خادم الحرمين الشريفين الحرمين بالقاهرة، مشيرًا إلى أن مصر تزخر بإمكانيات مناسبة لإعداد الفرق، ومن بينها المركز الأوليمبي باللجنة البارالمبية المصرية.

ولفت نقلي النظر إلى أن مثل هذه المعسكرات تخدم العلاقات الأخوية بين المملكة ومصر، مؤكدًا استعداد السفارة لتقديم الدعم لأعضاء البعثة من لاعبين وإداريين ومدربين، لافتًا الانتباه إلى متابعته للرياضات الخاصة بـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تمارسها فئة غالية على الجميع.

ونوّه سفير المملكة لدى مصر بالدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين لـ "الأشخاص ذوي الإعاقة" في كافة المجالات بما في ذلك الرياضات الخاصة بهذه الفئة.

ودعا السفير نقلي الشباب إلى التواجد بقوة الإرادة وتحقيق هدفهم السامي من خلال تدريباتهم في هذه المعسكرات، مؤكدًا أنهم سفراء للمملكة أينما تواجدوا في الخارج.

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من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة نادي "الأشخاص ذوي الإعاقة" بمنطقة القصيم الدكتور ابراهيم بن أحمد الضبيب تعريفًا بالنادي، وما يقوم به من أعمال لهذه الفئة الغالية، منوهًا بأن بعثة النادي مكونة من 16 لاعبًا وإداريًا ومدربًا في

رياضة كرة السلة على الكراسي المتحركة وكرة الهدف للمكفوفين والتي تقيم معسكرها الإعدادي في الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري بالقاهرة.

وأشار إلى الدعم الذي تلقاه الرياضات الخاصة بـ "الأشخاص ذوي الإعاقة"، موضحًا أن النادي يسعى لتحقيق إنجازات على مستوى المملكة وعلى المستويين الإقليمي والدولي، مما يؤكد قدرة هذه الفئة الغالية على تحقيق الإنجازات، وخاصة أن لديهم روح المنافسة والرغبة في تحدي الإعاقة.

وأشاد باهتمام سفارة خادم الحرمين الشريفين الحرمين ببعثة النادي وحرص السفير على لقاء أعضاء البعثة، مُقدّمًا الشكر باسم أعضاء البعثة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وجرى خلال اللقاء حديث بين السفير وأعضاء بعثة النادي تناول إنجازات رياضات "الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي تندرج ضمن الرياضات البارالمبية، وذلك في ظل الدعم الذي تلقاه من الهيئة العامة للرياضة، والجهات المعنية في الحكومة الرشيدة.

وفي ختام اللقاء قدّم رئيس مجلس إدارة نادي القصيم "للأشخاص ذوي الإعاقة" هدية تذكارية للسفير نقلي بهذه المناسبة.