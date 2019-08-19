مباحثات سعودية روسية حول زيارة بوتين المرتقبة

أكدت سفارة المملكة لدى روسيا، أن سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور رائد بن خالد قرملي، التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في كافة المجالات مع التركيز على الاستعدادات لزيارة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى الرياض، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن. وكان وزير الطاقة خالد الفالح، قد صرح في وقت سابق، أن المملكة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إليها في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه يتم إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال هذه الزيارة.



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