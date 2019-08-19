المعارضة في كندا تطالب بتحقيق جنائي مع رئيس الوزراء

أعلن زعيم المعارضة المحافظة في كندا أندرو شير، اليوم الإثنين، أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء جاستن ترودو بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.

ووجه شير، الذي سيترشح لخلافة ترودو في الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر، رسالة الإثنين إلى الدرك الملكي الكندي يطلب فيها التحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء ب"عرقلة سير القانون".

وكان تقرير مفوّض الأخلاقيات قد خلص، الأربعاء، إلى أن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطاً على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.

اقرأ أيضاً... ترودو يشيد بصحافية كندية صومالية قُتلت في هجوم إرهابي

Advertisements

وصرح زعيم الحزب المحافظ، خلال مؤتمر صحافي، "نعرف أنه خالف القانون حول تضارب المصالح. علينا الآن أن نعرف ما إذا كان ارتكب جرماً".

وقال شير "اليوم، في ضوء استنتاجات مفوّض الأخلاقيات ومعلومات عن تدخل سابق للدرك الملكي الكندي، طلبت رسمياً من الشرطة الفدرالية إعادة دراسة" هذا الملف.

وأكّد ترودو الأربعاء أنّه "يتحمّل مسؤولية أخطائه" لكنه رفض الاعتذار، معتبراً أنه تصرف "لحماية وظائف الكنديين".