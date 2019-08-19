عاهل الأردن يبحث الحرب على الإرهاب مع وزيرة دفاع ألمانيا

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مباحثات حول الحرب على الإرهاب مع وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، اليوم الإثنين في العاصمة عمّان.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، بحث الملك عبدالله مع كارنباور "التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

كما بحثا "الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي" إضافة إلى "سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصاً في المجالات الدفاعية".

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وصلت كارنباور إلى الأردن، اليوم الإثنين، في جولتها الأولى للمنطقة منذ توليها منصبها للاطلاع على جهود الجنود الألمان المنتشرين في المنطقة ضمن مشاركة ألمانيا في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

وتشارك ألمانيا ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن يشن ضربات ضد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.