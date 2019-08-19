كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب السودان يعفي وزراء ويُعين آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، عدداً من الوزراء وعيّن آخرين، ضمن عدة قرارات أصدرها اليوم (الاثنين).

وشملت القرارات إعفاء كل من نيال دينق من وزارة الخارجية، وربيكا جشوا من وزارة الطرق والجسور، وأووت دينق أشويل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وجيما نونو كمبا من وزارة المياه والكهرباء.

وعيّن الرئيس سلفاكير كلاً من أووت دينق وزيرة لوزارة الخارجية، وجيما نونو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وألفريد أكووج لوزارة الحياة البرية، وسايمون مجوك لوزارة الطرق.

وتضمنت القرارات أيضاً تعيين جاكوب ماتهول والياً لولاية تويج، وأتيموثي جورج لولاية أكوبو.