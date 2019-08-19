كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوض السامي لشؤون اللاجئين يرحب بقرار البرازيل استضافة لاجئين من فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكر فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، حكومة البرازيل وشعبها، على استجابتهم لاحتياجات مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين، قائلا « تأثرت وأعجبت كثيرا بالجهود التي بذلتها الحكومة» الفيدرالية والمحلية، والمجتمع والمواطنين العاديين والسكان المحليين.

جاء ذلك أثناء زيارته للاجئين فى ولاية رورايما البرازيلية، شمال البلاد، والمتاخمة لدولة فنزويلا، وقال:« يجب بذل المزيد من الجهد لمساعدة الآلاف من الفنزويليين الذين يعبرون الحدود كل يوم في سعيهم للحصول على الحماية في دول الجوار».

يذكر أنه حتى الآن استقبلت بلدان أمريكا اللاتينية الغالبية العظمى من 4 ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي فرّوا في السنوات الأخيرة.

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قبل وصوله إلى البرازيل زار السيد جراندي دولة شيلي حيث شكر أيضا الشعب والحكومة هناك على الجهود المبذولة لتلقي وتوفير الدعم لأكثر من 400 ألف فنزويلي.

وتشهد ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لفنزويلا تنفيذ استجابة إنسانية يطلق عليها اسم «عملية الترحيب»، وقد زار جراندي مواقع الإيواء المؤقتة في عاصمة الولاية، بوا فيستا، والتقى بالعديد من الفنزويليين المقيمين بها

وكرر المفوض السامي لشؤون اللاجئين مناشدته للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم للاستجابة للأزمة، قائلا: «يجب ألا تترك بلدان المنطقة لتتعامل وحدها، مع تداعيات أزمة فنزويلا».