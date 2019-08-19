- 1/3
- 2/3
- 3/3
أسفرت حادثة سير وقعت اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان ومنطقة الجبهة، عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج أثناء اصدمها بسيارة أجرة كبيرة.
وكشف شهود عيان ل”اليوم 24″ أن السبب الرئيسي للحادثة يرجع إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها حافلة النقل المزدوج، ما تسبب في اصطدامها مع سيارة أجرة عند محاولة تجاوزها.
ونقلت سيارة الاسعاف المصابين إلى المستشفى المحلي سانية الرمل بتطوان، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج بين تطوان والجبهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.