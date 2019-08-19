إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج بين تطوان والجبهة

أسفرت حادثة سير وقعت اليوم الاثنين، على مستوى الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين تطوان ومنطقة الجبهة، عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة، بعد انقلاب حافلة للنقل المزدوج أثناء اصدمها بسيارة أجرة كبيرة.

وكشف شهود عيان ل”اليوم 24″ أن السبب الرئيسي للحادثة يرجع إلى السرعة المفرطة التي كانت تسير بها حافلة النقل المزدوج، ما تسبب في اصطدامها مع سيارة أجرة عند محاولة تجاوزها.

ونقلت سيارة الاسعاف المصابين إلى المستشفى المحلي سانية الرمل بتطوان، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي الإجراءات القانونية اللازمة.