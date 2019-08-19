المجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس.. البنزرتي يقسو على أساس تيليكوم بثلاثية

تغلب النادي البنزرتي التونسي على أساس تيليكوم من جيبوتي، بثلاثة أهداف دون رد، اليوم الاثنين، في إطار أولى جولات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ونجح الفريق التونسي في إنهاء الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها الملعب البلدي ببرشيد، لصالحه بهدف نظيف وقعه حسام الحباسي بعد مرور 31 دقيقة على بداية اللقاء.

وتمكن البنزرتي في الجولة الثانية وتحديدا عند الدقيقة 69 من مضاعفة الحصة بهدف ثان، أحرزه مروان الصحراوي، ثم أضاف ثالث الأهداف في الدقيقة 78 بواسطة علاء الدين الدريدي، علما أن الفريق التونسي أهدر ركلة جزاء عن طريق محمد الحبيب يكن 15 دقيقة على نهاية المباراة.

ومكن هذا الفوز البنزرتي من تصدر مجموعته، في انتظار المواجهة الثانية عن المجموعة نفسها، والتي ستجمع مساء اليوم الاثنين، بين شبيبة الساورة الجزائري وفومبوني من جزر القمر.