مارسيلو: “نمتلك مجموعة جيدة ولسنا في حاجة لصفقات جديدة”

أكد الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه ليس في حاجة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مارسيلو في تصريحات لصحيفة “سبور بيلد” الألمانية: “نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين ولسنا في حاجة لصفقات جديدة، يمكننا الفوز بكل شي بالتركيز على عملنا بالرغم من صعوبة الأمر”.

وبخصوص انتقادات جماهير الريال، يقول مارسيلو: “أعلم متى أكون جيدا ومتى أكون سيئا، لذلك لا أهتم لها لقد اعتدت عليها منذ يومي الأول بالفريق، أركز فقط على استعادة مستواي”.

وعن الوشم في ذراعه الأيمن، أوضح صاحب 31 عاما: “إنه يجسد السيارة التي كان جدي يأخذني بها إلى التداريب، لقد بذل قصارى جهده ليراني لاعبا محترفا، لطالما كان يؤمن بي ويأخذني في كل مكان”.