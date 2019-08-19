واشنطن تجري تجربة صاروخية كانت محظورة طيلة 30 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأمريكي أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر.

أجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا يوم أمس، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قالت إنها ما زالت مهتمة بالسيطرة المفيدة على الأسلحة، ولكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.

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وقالت وزارة الدفاع إنها أجرت تجربة على نسخة معدلة من صاروخ يطلق برا للصاروخ كروز توماهوك البحري.

وأوضحت أن الصاروخ أطلق من جزيرة سان نيكولاس وأصاب هدفه بدقة بعدما حلق لأكثر من 500 كيلومتر.

وكان الصاروخ مسلحا برأس حربية تقليدية وليست نووية.