الداخلية تعلن اعتقال متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل

اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن اعتقال متهمين يتاجران بالعملة المزيفة في بابل.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على متهمين اثنين يتاجران بالعملة المزيفة فئة المئة دولار".

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واضاف انه "تم استدراجهما والقبض عليهم في مركز محافظة بابل وبالجرم المشهود"، مشيرا الى انه "تم ضبط مبلغ 7400 دولار أمريكي مزيف بحوزتهما".

وتابع انه "تم احالة المتهمين الى القضاء".