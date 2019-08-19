في حلقة اليوم.. التسويق الرياضي بسلبياته وايجابياته على طاولة صوت الملاعب

رياضة 2019-08-19 | 21:00 413 مشاهدة يتناول برنامج "صوت الملاعب"، اليوم الاثنين، موضوع التسويق الرياضي ومدى استفادة الاندية العراقية منه. وسيكشف خبير التسويق الرياضي، زيد يعرب، عن السلبيات والايجابيات التي تصاحب عملية التسويق الرياضي في العراق. وسيكشف البرنامج اخر التطورات التي تخص مسألة مدرب المنتخب الوطني سريشتكو كاتانيتش ونتائج اجتماع الاتحاد العراقي لكرة القدم.



ويتناول برنامج صوت الملاعب الذي يقدمه الاعلامي طه ابو رغيف، اخر تطورات ويتناول برنامج صوت الملاعب الذي يقدمه الاعلامي طه ابو رغيف، اخر تطورات الرياضة العراقية ويسلط الضوء على مشاكل الساحة المستديرة، يبحث الأزمات التي تحيط بالدوري ومسابقات الكرة ويحاول الوصول الى معالجات يكون المشاهد جزءاً منها.

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