نائب عن الحزب الديمقراطي: رواتب موظفي كردستان مهددة بالقطع

وقالت الدليمي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "الاقليم دفع اموالا كبيرة خلال الاربع سنوات الماضية من مبالغه الخاصة ولم يتسلم اي مبالغ من بغداد، وهو الان غارق في الديون"، مبينة ان "مشكلة تسليم عوائد اربيل النفطية لبغداد ستحل في الايام المقبلة".واضافت الدليمي، أن "رواتب اقليم كردستان مهددة بالقطع من بغداد بسبب مطالبات بعض اعضاء البرلمان"، مشيرا الى ان "الاقليم يريد ان يحل مشكلة النفط بين بغداد واربيل".

وتابعت الدليمي، أن "مشاكل كردستان مع بغداد لم تحل لغاية الان ومنها قضية المناطق المتنازع عليها".

