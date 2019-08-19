عضو بالمالية النيابية: التحريف في الموازنة شمل الفقرة الخاصة بتسليم عوائد نفط كردستان لبغداد

وقال الزرفي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "اعداد الموازنة العامة للبلد يعاني من فوضى كبيرة"، لافتا الى ان "التحريف في الموازنة شمل الفقرة رقم 10 الخاصة بتسليم عوائد نفط الاقليم لبغداد".واوضح الزرفي، أنه "يجب ان تحاسب الجهة المسؤولة عن التلاعب الذي حصل ويجب ان يجرى تحقيقا في الموضوع"، موضحا ان "وزارة المالية وامانة مجلس الوزراء اكدوا عدم اضافة اي فقرات بموازنة 2019".ودعا الزرفي، الحكومة الى "اتخاذ اجراءات حازمة تجاه اربيل اذا تنصلت عن دفع مستحقات النفط".

واضاف الزرفي، أن "الحكومة لا تجبي من المنافذ الحدودية الا مبالغ قليلة جدا"، مبينا ان "منافذ كردستان والبصرة وطريبيل لا تسلم عوائدها للدولة".



وتابع الزرفي، أن "133 مليار دولار هو حجم الديون المترتبة على العراق"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاساسية".