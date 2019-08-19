كشف عضو المالية النيابية عدنان الزرفي، الاثنين، ان "التحريف" في الموازنة العامة لعام 2019 شمل الفقرة الخاصة بتسليم عوائد نفط كردستان الى الحكومة المركزية، فيما اشار الى ان الحكومة لا تجبي من المنافذ الحدودية الا مبالغ قليلة جدا.
وقال الزرفي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "اعداد الموازنة العامة للبلد يعاني من فوضى كبيرة"، لافتا الى ان "التحريف في الموازنة شمل الفقرة رقم 10 الخاصة بتسليم عوائد نفط الاقليم لبغداد".
واوضح الزرفي، أنه "يجب ان تحاسب الجهة المسؤولة عن التلاعب الذي حصل ويجب ان يجرى تحقيقا في الموضوع"، موضحا ان "وزارة المالية وامانة مجلس الوزراء اكدوا عدم اضافة اي فقرات بموازنة 2019".
ودعا الزرفي، الحكومة الى "اتخاذ اجراءات حازمة تجاه اربيل اذا تنصلت عن دفع مستحقات النفط".
واضاف الزرفي، أن "الحكومة لا تجبي من المنافذ الحدودية الا مبالغ قليلة جدا"، مبينا ان "منافذ كردستان والبصرة وطريبيل لا تسلم عوائدها للدولة".
وتابع الزرفي، أن "133 مليار دولار هو حجم الديون المترتبة على العراق"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاساسية".
واوضح الزرفي، أنه "يجب ان تحاسب الجهة المسؤولة عن التلاعب الذي حصل ويجب ان يجرى تحقيقا في الموضوع"، موضحا ان "وزارة المالية وامانة مجلس الوزراء اكدوا عدم اضافة اي فقرات بموازنة 2019".
ودعا الزرفي، الحكومة الى "اتخاذ اجراءات حازمة تجاه اربيل اذا تنصلت عن دفع مستحقات النفط".
واضاف الزرفي، أن "الحكومة لا تجبي من المنافذ الحدودية الا مبالغ قليلة جدا"، مبينا ان "منافذ كردستان والبصرة وطريبيل لا تسلم عوائدها للدولة".
وتابع الزرفي، أن "133 مليار دولار هو حجم الديون المترتبة على العراق"، لافتا الى ان "الحكومة الحالية غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاساسية".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالمالية النيابية: التحريف في الموازنة شمل الفقرة الخاصة بتسليم عوائد نفط كردستان لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.