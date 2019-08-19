انت الان تتابع بوتين: لا خطر من زيادة الإشعاع بعد انفجار الصاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إنه ليس هناك خطر من زيادة مستويات الإشعاع بعد وقوع انفجار في موقع عسكري بشمال روسيا في الثامن من أغسطس آب أدى إلى مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص .

وأضاف بوتين، وإلى جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل محادثات ثنائية، أن كل القتلى والمصابين جراء هذه الحادث سيحصلون على أوسمة من الدولة.

وأوضح أن كل إجراءات السلامة يتم اتخاذها ولا توجد أي مخاطر من الإشعاع.

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وقالت الوكالة الروسية المعنية بالطاقة النووية إن خمسة من موظفيها لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار تضمن "مصادر لطاقة النظائر المشعة "أثناء اختبار صاروخي على إحدى المنصات البحرية.

وكان بوتين يتحدث في مقر الإقامة الصيفي لماكرون في جنوب فرنسا قبيل محادثات بين الزعيمين حول عدد من الموضوعات.