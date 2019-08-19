الرئيس الأمريكي يشدد على تبديد التوتر بين الهند وباكستان حول كشمير

الإثنين 19 أغسطس 2019

ترامب

كتب وكالات_الخليج 365

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على ضرورة خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما أعلن البيت الأبيض.

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وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن "ترامب أشار إلى أهمية خفض حدة التوتر بين الهند وباكستان، والحفاظ على السلام في المنطقة".

وتحادث ترامب هاتفياً يوم الجمعة الماضي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ودعا البلدين إلى الحوار حول كشمير. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني في 1947، وكانت سبباً في حربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في فبراير(شباط) الماضي.

ولا تزال حدة التوتر في أوجها في كشمير منذ 5 أغسطس(آب) الجاري، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في القسم الهندي من كشمير.

وذكرت مصادر حكومية هندية أمس الأحد، أن الآلاف اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير منذ مطلع الشهر، وذكر قاض طلب حجب هويته أن 4 آلاف شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل، والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص مدة عامين دون تهم، أو محاكمة.