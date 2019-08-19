زيلينسكي: على نتانياهو الاعتراف بأن المجاعة بالقرن الماضي كانت إبادة للشعب الأوكراني

دعا رئيس ​أوكرانيا​ ​فلاديمير زيلينسكي​، رئيس وزراء ​إسرائيل​ ​بنيامين نتانياهو​، إلى "الاعتراف بأن المجاعة التي تعرضت لها أوكرانيا في القرن الماضي كانت إبادة جماعية للشعب الأوكراني"، مطالباً إياه بـ"دفع معاشات تقاعدية لليهود القادمين من أوكرانيا إلى إسرائيل".

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