اشار عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "التلطي وراء ​المؤسسة العسكرية​ واتخاذها متراسا للدفاع عن تقصير سياسي أو إداري هو أمر مدان من كل اللبنانيين"، اضاف قائلا "إرفعوا أيديكم عن ​الجيش​ ليمارس دوره الوطني حاضنا للسلم الأهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: إرفعوا أيديكم عن الجيش ليمارس دوره الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.