إطلاق ورشة العمل 4 لكشافة الرسالة للاسعاف الصحي في الجنوب

أطلقت "العمليات المركزية" في "جمعية ​كشافة الرسالة​ للاسعاف الصحي"، وفي اطار اللقاءات مع قادة المناطق والفرق وسائقي سيارات الإسعاف، ورشة العمل الرابعة للتنسيق الإداري واللوجستي في مفوضية ​الجنوب​.

وتحدث قائد "​الدفاع المدني​ في مفوضية الجنوب" ​علي شعيب​ عن "أهمية كل مسعف ودوره، وضرورة الحفاظ والإلتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ومن ثم كانت كلمة لـ "مفوض الدفاع المدني" في الجمعية ​علي عباس​، أشار فيها إلى "أهمية التنسيق بين الفرق والمناطق مع العمليات المركزية كفريق واحد وقوي لتحقيق أهداف الجمعية وفي طليعتها خدمة الإنسان أينما كان".

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بعدها انطلقت الورشة التدريبية بمحاضرة أعدها فريق العمليات وألقاها القائد هيثم صالح تناولت "بعض الإرشادات التوجيهية الضرورية التي تعمل على تنمية معايير الجودة في النقل وتقلل من الأخطاء من خلال التنسيق الصحيح بين العمليات والفرق".

ثم أوجز "مفوض عام جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" تاريخ الجمعية وتحدث عن "أهمية المشاركة في عيد الجمعية المقبل السبت في 24 الجاري واهمية الجمعية في بناء المجتمعات والأوطان وصيانتها".

وتحدث "مسؤول العمليات المركزية" وائل داغر من جهته، عن "دور الغرفة في تسهيل عمل الفرق ومساعدتها لأقصى الحدود في إدارة الحال بكافة مراحلها". وثم أدار داغر جلسة حوارية مع الحضور تخللها الإجابة عن أسئلتهم.