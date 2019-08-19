قائد الجيش استقبل كرامي و خطار والحكيم

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة النائب ​فيصل كرامي​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل مدير عام ​الدفاع المدني​ العميد ​ريمون خطار​، ثم النائب العام لأبرشية ​الفرزل​ وزحلة للروم الكاثوليك الأرشمندريت نقولا الحكيم وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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