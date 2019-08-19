حب الله يلتقي وفدا قياديا من حركة حماس

استقبل عضو المجلس السياسي لحزب الله النائب السابق الحاج حسن حب الله، وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة ممثل الحركة في لبنان الدكتور احمد عبد الهادي بحضور معاونه عطاالله حمود حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين الفلسطينية واللبنانية .
تناول الجانبان الأوضاع الخطرة لتي تمر بها المنطقة من تحديات في ظل تمرير ما سمي بصفقة القرن مؤكدين على استمرار المقاومة ومسيرات العودة ودورهما في إحباط مخططات العدو الصهيوني .
وحيا المجتمعون إبطال فلسطين الذين يسطرون بالدم والشهادة ملاحم التحرير وإسقاط الاحتلال .
كما تطرق اللقاء إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان داعين الحكومة اللبنانية للإسراع في معالجة مشاكلهم وخاصة لجهة تجميد الإجراءات بشان العامل الفلسطيني في لبنان .
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