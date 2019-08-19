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حب الله يلتقي وفدا قياديا من حركة حماس

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استقبل عضو المجلس السياسي ل​حزب الله​ النائب السابق الحاج ​حسن حب الله​، وفدا قياديا من ​حركة حماس​ برئاسة ممثل الحركة في ​لبنان​ الدكتور ​احمد عبد الهادي​ بحضور معاونه ​عطاالله حمود​ حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين ال​فلسطين​ية واللبنانية .

تناول الجانبان الأوضاع الخطرة لتي تمر بها المنطقة من تحديات في ظل تمرير ما سمي ب​صفقة القرن​ مؤكدين على استمرار ​المقاومة​ ومسيرات العودة ودورهما في إحباط مخططات العدو الصهيوني .

وحيا المجتمعون إبطال فلسطين الذين يسطرون بالدم والشهادة ملاحم التحرير وإسقاط الاحتلال .

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في مخيمات لبنان داعين ​الحكومة اللبنانية​ للإسراع في معالجة مشاكلهم وخاصة لجهة تجميد الإجراءات بشان العامل الفلسطيني في لبنان .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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