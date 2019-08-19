حب الله يلتقي وفدا قياديا من حركة حماس

استقبل عضو المجلس السياسي ل​حزب الله​ النائب السابق الحاج ​حسن حب الله​، وفدا قياديا من ​حركة حماس​ برئاسة ممثل الحركة في ​لبنان​ الدكتور ​احمد عبد الهادي​ بحضور معاونه ​عطاالله حمود​ حيث جرى البحث في آخر المستجدات على الساحتين ال​فلسطين​ية واللبنانية .

تناول الجانبان الأوضاع الخطرة لتي تمر بها المنطقة من تحديات في ظل تمرير ما سمي ب​صفقة القرن​ مؤكدين على استمرار ​المقاومة​ ومسيرات العودة ودورهما في إحباط مخططات العدو الصهيوني .

وحيا المجتمعون إبطال فلسطين الذين يسطرون بالدم والشهادة ملاحم التحرير وإسقاط الاحتلال .

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في مخيمات لبنان داعين ​الحكومة اللبنانية​ للإسراع في معالجة مشاكلهم وخاصة لجهة تجميد الإجراءات بشان العامل الفلسطيني في لبنان .