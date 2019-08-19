حسن يعقوب: موضوع المعابر الغير الشرعيه هو للضغط على المقاومة

اكد رئيس حركة النهج ​حسن يعقوب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نرفض التشكيك بقدرات ​الجيش اللبناني​ وان كل المواقف السياسية التي تركز على التهريب عبر المعابر الغير شرعية هي طلبات اميركية وغربية هدفها الضغط على ​المقاومة​ وليس حماية الخزينة"، مشيراً إلى أنه "ربما لا يريدون التركيز على التهرب الضريبي في المرفأ والمعابر الشرعية لانهم شركاء بالتهريب".

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