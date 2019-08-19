هدى سعد تبرز موهبتها في الزجل

سلطت الفنانة هدى سعد، ليلة أمس الأحد، الضوء على موهبتها في الزجل، عبر كلمات موزونة حول موضوع الفراق، شاركتها مع جمهورها.
ونشرت هدى سعد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، كلمات زجل كتبتها بنفسها، جاء فيها :” ساليت معاك الكلام ..ساليت معاك ليام..ما بقا حال بيك يربطني عبرت جسر الأحزان وليتي ماضي وكان وغيابك ما يألمني”.
وفي تعليقها على مقطع الزجل الذي أبدعته، خاطبت هدى سعد جمهورها قائلة:” شكون فيكم شاعر؟ شكون فيكم زجال؟ ..بغيت نعرف شكون لي كنتقاسم معاه نفس الموهبة؟”.
هذا، وتملك هدى سعد إلى جانب صوتها المميزة موهبة كتابة الكلمات والتلحين، وتستغلهما في بعض أعمالها الغنائية.
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