وجد نفسه في موقف محرج.. سواريز يتجول في أحياء طنجة بدون أمن وحراسة – فيديو

تداولت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شريط فيديو جديد، يظهر نجم فريق برشلونة الإسباني، الأوروغواياني لويس سواريز، وهو يتجول في إحدى المناطق الشعبية بمدينة طنجة، وذلك خلال تواجده بالمدينة حيث يقضي فترة نقاهة، بعد أن تعرض للإصابة.

ووجد سواريز نفسه محاطا بالعشرات من الشباب، الذين حاولوا التقاط صور معه، بعد أن كان يتجول بدون أمن خاص وحراسة، وهو الأمر الذي وضعه في موقف محرج.

وحل الدولي الأوروغواياني لويس، السبت الماضي، بطنجة، حيث سيقضي فترة إجازة بمدينة البوغاز.

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وأكدت مجموعة من المصادر، أن نجم الأوروغواي وصل طنجة في طائرة خاصة رفقة عائلته، إذ من المرتقب أن يقضي فترة نقاهة بعروس الشمال، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني، أمس الجمعة، والتي حل خلالها فريقه ضيفا على أتليتيك بيلباو.

وغادر صاحب 32 عاما، أرضية ملعب سان ماميس الذي احتضن اللقاء، في الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى، مع العلم أن المباراة انتهت بهزيمة برشلونة بهدف دون رد.

وفي الوقت الذي لم يحدد بيان الفريق الكطلوني، الصادر، السبت الماضي، مدى غياب سواريز عن البارصا، فإن صحيفة “ماركا” الإسبانية أكدت أن اللاعب سيغيب عن فريقه مابين 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني أن عودته للمشاركة رفقة بطل إسبانيا ستكون بعد فترة التوقف الدولي.