أمينوكس يغني بالإنجليزية في تعاون مع ريدوان ومغنية مالية-فيديو

فاجئ المغني الشاب أمينوكس جمهوره، بالغناء باللغة الإنجليزية في عمل مشترك مع الفنان المغربي العالمي ريدوان، والمغنية المالية إينا، صدر اليوم الاثنين بعنوان ” WE LOVE AFRICA”.

وصور الكليب بالمدينة القديمة للعاصمة المغربية الرباط، إضافة إلى لقطات انجزت في الأدغال الإفريقية لتوالم كلمات الأغنية التي تتغنى بالقارة السمراء.

وتم إصدار أغنية ريدوان وأمينوكس، في نفس اليوم الذي تذطلق فيه الألعاب الافريقية المقامة في الرباط.

واختار أمينوكس وريدوان في جديدهما السير على نفس توجه الملك محمد السادس اتجاه افريقيا، لكن في الشق الفني، وما يعزز ذلك هو قميص ريدوان الذي عليه صورة الملك، إضافة إلى أنه يعتبر من الفنانين المقربين له.